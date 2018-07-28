Четыре клуба АПЛ поборются за нападающего "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дэнни Ингс текущим летом может сменить клубную прописку, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, за 26-летнего футболиста готовы побороться "Лестер", "Саутгемптон", "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас".

"Ливерпуль" готов продать Ингса, который в прошлом сезоне сыграл всего 14 матчей во всех турнирах. "Красные" оценивают своего игрока в 22,5 миллиона евро.

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