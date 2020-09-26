Четыре клуба АПЛ поспорят за нападающего "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер пользуется спросом среди других клубов АПЛ, сообщает The Independent.

По сведениям издания, 20-летний футболист интересен "Кристал Пэлас", "Брайтону", "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Вилле".

"Красные" готовы продать своего воспитанника за 27,4 миллиона евро при условии включения в контракт пункта об обратном выкупе.

Пока Брюстер провёл за основную команду "Ливерпуля" только 4 матча. Сдавался в аренду "Суонси".

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