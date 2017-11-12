Четыре клуба АПЛ претендуют на Шоу

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Четыре клуба АПЛ претендуют на Шоу

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу близок к уходу в другой клуб, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, 22-летнего фулбека готовы пригласить уже в январе "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Эвертон".

Напомним, что контракт Шоу с "МЮ" истекает летом 2018 года, поэтому компенсация за футболиста не будет солидной. 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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