Четыре клуба АПЛ претендуют на Шоу

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу близок к уходу в другой клуб, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, 22-летнего фулбека готовы пригласить уже в январе "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Эвертон".

Напомним, что контракт Шоу с "МЮ" истекает летом 2018 года, поэтому компенсация за футболиста не будет солидной.

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