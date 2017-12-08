Четыре клуба АПЛ проявляют интерес к наставнику "Ромы"

Четыре английских клуба проявляют интерес к главному тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, работа 48-летнего специалиста привлекла внимание "Челси", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Эвертона".

Стоит отметить, что действующий контракт Ди Франческо с "волками" рассчитан до лета 2019 года.

В этом сезоне "Рома" под его руководством набрала 34 очка в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.

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