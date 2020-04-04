Четыре клуба Бундеслиги обанкротятся в мае-июне, если сезон не возобновится

В Германии ряд профессиональных футбольных клубов оказались на грани финансового краха из-за пандемии коронавируса.

По информации Kicker, вынужденная пауза в сезоне может спровоцировать банкротство сразу 13 клубов. Их названия в публикации не указываются.

Сообщается, что речь идёт о четырёх клубах из первой Бундеслиги и девяти - из второй. Они смогут продержаться до мая или июня, в зависимости от текущих показателей.

Напомним, что немецкий футбол официально на паузе до 30 апреля.

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