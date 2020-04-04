Четыре клуба Бундеслиги обанкротятся в мае-июне, если сезон не возобновится

Теги бундеслига2. бундеслигакоронавирус

Четыре клуба Бундеслиги обанкротятся в мае-июне, если сезон не возобновится

В Германии ряд профессиональных футбольных клубов оказались на грани финансового краха из-за пандемии коронавируса.

По информации Kicker, вынужденная пауза в сезоне может спровоцировать банкротство сразу 13 клубов. Их названия в публикации не указываются.

Сообщается, что речь идёт о четырёх клубах из первой Бундеслиги и девяти - из второй. Они смогут продержаться до мая или июня, в зависимости от текущих показателей.

Напомним, что немецкий футбол официально на паузе до 30 апреля.

Не пропустите: В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" откажется от покупки Кейна в пользу двух других трансферов

"Манчестер Юнайтед" откажется от покупки Кейна в пользу двух других трансферов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов