Четыре клуба хотят подписать Мончи

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи привлек к себе внимание многих клубов.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport, заполучить Мончи хотят "Атлетико", "Барселона", Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Отмечается, что один из клубов уже готов выплатить компенсацию за расторжение контракта с "Ромой".

Напомним, что еще до "Ромы" Мончи был известен своей работой в "Севилье".

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