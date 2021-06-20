Четыре клуба Ла Лиги поборются за Лунина

Теги реал мадридандрей лунинхетафеэспаньолкадисгранада

Четыре клуба Ла Лиги поборются за Лунина

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Сразу четыре клуба испанской Ла Лиги проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Bernabeu Digital.

По сведениям источника, украинец входит в сферу интересов "Кадиса", "Хетафе", "Гранады" и "Эспаньола". Королевский клуб не готов продавать голкипера, но может отдать его в аренду. При этом сам Лунин не хочет покидать "Реал", а намерен бороться с Тибо Куртуа за место в основном составе.

22-летний Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За мадридский клуб он провел один матч и пропустил два гола. Ранее украинец сдавался в аренду "Овьедо", "Леганесу" и "Вальядолиду". Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" получил предложение по Варану от английского гранда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым

Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов