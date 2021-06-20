Четыре клуба Ла Лиги поборются за Лунина

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Сразу четыре клуба испанской Ла Лиги проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Bernabeu Digital.

По сведениям источника, украинец входит в сферу интересов "Кадиса", "Хетафе", "Гранады" и "Эспаньола". Королевский клуб не готов продавать голкипера, но может отдать его в аренду. При этом сам Лунин не хочет покидать "Реал", а намерен бороться с Тибо Куртуа за место в основном составе.

22-летний Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За мадридский клуб он провел один матч и пропустил два гола. Ранее украинец сдавался в аренду "Овьедо", "Леганесу" и "Вальядолиду". Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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