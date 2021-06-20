Четыре клуба Ла Лиги поборются за Лунина
Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен
Сразу четыре клуба испанской Ла Лиги проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Bernabeu Digital.
По сведениям источника, украинец входит в сферу интересов "Кадиса", "Хетафе", "Гранады" и "Эспаньола". Королевский клуб не готов продавать голкипера, но может отдать его в аренду. При этом сам Лунин не хочет покидать "Реал", а намерен бороться с Тибо Куртуа за место в основном составе.
22-летний Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За мадридский клуб он провел один матч и пропустил два гола. Ранее украинец сдавался в аренду "Овьедо", "Леганесу" и "Вальядолиду". Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14