Четыре клуба летом поспорят за Азмуна

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Четыре клуба летом поспорят за Азмуна

Фото сайт РПЛ

У нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна есть варианты продолжения карьеры в АПЛ, Бундеслиге, Серии А и Лиге 1.

По информации RMC Sport, ближайшим летом за иранского форварда будут бороться как минимум четыре клуба.

Сообщается, что своё желание заполучить бесплатно 27-летнего футболиста уже обозначили "Лион", "Байер", "Милан" и "Бернли".

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" отказался от Азмуна. | http://soccernews.ru
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