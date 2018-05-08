Четыре клуба МЛС претендуют на Фернандо Торреса

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Четыре клуба МЛС претендуют на Фернандо Торреса

Сразу четыре клуба МЛС претендуют на нападающего "Атлетико" Фернандо Торреса, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в подписании 34-летнего испанца заинтересованы "Чикаго Файр", "Хьюстон Динамо", "Монреаль Импакт" и "Канзас Сити".

Напомним, что контракт Торреса с "Атлетико" истекает по окончании сезона, поэтому он достанется новому клубу бесплатно.

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