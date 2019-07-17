Четыре клуба поборются за полузащитника "Атлетико"
Этим летом полузащитник мадридского "Атлетико" Анхель Корреа может уйти в другой клуб, сообщает AS.
По сведениям издания, 24-летний аргентинец опасается дефицита игровой практики в следующем сезоне на фоне громких приобретений "матрасников".
Хавбек, отступные в контракте которого составляют 100 миллионов евро, входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Вулверхэмптона", "Милана" и "Наполи".
В прошлом сезоне Корреа сыграл за "Атлетико" 49 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: "Атлетико" договорился о трансфере воспитанника "Реала". | http://soccernews.ru
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|38
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|2
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|38
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|Челси
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|4
|Тоттенхэм
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|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16