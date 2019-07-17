Четыре клуба поборются за полузащитника "Атлетико"

Этим летом полузащитник мадридского "Атлетико" Анхель Корреа может уйти в другой клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, 24-летний аргентинец опасается дефицита игровой практики в следующем сезоне на фоне громких приобретений "матрасников".

Хавбек, отступные в контракте которого составляют 100 миллионов евро, входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Вулверхэмптона", "Милана" и "Наполи".

В прошлом сезоне Корреа сыграл за "Атлетико" 49 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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