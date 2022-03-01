Четыре клуба поборются за португальского хавбека Палинью

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Четыре клуба поборются за португальского хавбека Палинью

Фото инстаграм Жоау Палиньи

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Жоау Палинья может продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге, сообщает Record.

По сведениям издания, на 26-летнего футболиста претендуют "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Атлетико".

Рыночная стоимость португальского хавбека оценивается в 26 миллионов евро.

В текущем сезоне Палинья сыграл за "Спортинг" 30 матчей и забил 3 гола.

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