Четыре клуба поспорят за полузащитника "Баварии" Толиссо

Фото инстаграм Корентена Толиссо

Хавбек мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Bild, в подписании футболиста заинтересованы "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вест Хэм".

"Ротен" готовы продать француза, который сейчас лечится от коронавируса, за 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 24 матча и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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