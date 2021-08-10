Четыре клуба поспорят за полузащитника "Баварии" Толиссо
Фото инстаграм Корентена Толиссо
Хавбек мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Bild, в подписании футболиста заинтересованы "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вест Хэм".
"Ротен" готовы продать француза, который сейчас лечится от коронавируса, за 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 24 матча и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18