Четыре клуба поспорят за Вейналдума
Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может летом сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, 31-летний голландец интересен "Атлетико", "Ньюкаслу", "Вест Хэму" и "Астон Вилле".
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
Вейналдум перешёл в ПСЖ в прошлом году, сыграл 27 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Стала известна причина, по которой Вейналдум перешел в ПСЖ, а не в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18