Четыре клуба поспорят за Вейналдума

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может летом сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 31-летний голландец интересен "Атлетико", "Ньюкаслу", "Вест Хэму" и "Астон Вилле".

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Вейналдум перешёл в ПСЖ в прошлом году, сыграл 27 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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