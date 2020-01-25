Четыре клуба поспорят за вингера "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Карлес Перес пользуется спросом на трансферном рынке, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, видеть 21-летнего футболиста в своём составе хотят "Рома", "Севилья", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

На сегодняшний день в гонке за перспективным испанцем лидируют римские "волки", которые намерены арендовать его с обязательством выкупа за 13 миллионов евро.

Перес является воспитанником "Барсы", за основу дебютировал в мае 2019 года, с тех пор сыграл 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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