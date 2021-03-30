Четыре клуба претендуют на Буффона

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

У вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона есть несколько вариантов продолжения карьеры, пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, летом итальянец может оказаться в "Аталанте", "Наполи", "Порту" или "Лилле".

Также не исключено, что 43-летний страж ворот решит остаться в "старой синьоре" ещё на год, если ему гарантируют больше игровой практики.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 10 матчей и пропустил 5 голов.

Ранее сообщалось, что голкипер может перейти в "Парму". Для себя он определил июнь 2023 года, как крайний срок для завершения карьеры.

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