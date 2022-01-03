Четыре клуба провели переговоры с Рюдигером
Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен
Будущее немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера остается неопределенным.
Как сообщает издание Sky Sports, мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен", мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус" уже провели переговоры с Рюдигером.
Стороны обсуждали предварительное соглашения о переходе летом.
По информации источника, вариант с продлением контракта с лондонским клубом все еще не исключен.
Контракт Рюдигера с "синими" рассчитан до конца текущего сезона.
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|Манчестер Юнайтед
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|Астон Вилла
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