Четыре клуба РФПЛ претендуют на Шатова

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов может в январе сменить клубную прописку, об этом сообщил известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

По его словам, на 27-летнего футболиста претендуют ЦСКА, "Краснодар", "Рубин" и московское "Динамо".

При этом руководство "сине-бело-голубых" не хочет продавать Шатова, поэтому, скорее всего, хавбек покинет питерский клуб на правах аренды.

Не пропустите: "Зенит" переманил трёх игроков, которых хотел подписать Бердыев. | http://soccernews.ru