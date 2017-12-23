Четыре клуба РФПЛ претендуют на Шатова
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов может в январе сменить клубную прописку, об этом сообщил известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.
По его словам, на 27-летнего футболиста претендуют ЦСКА, "Краснодар", "Рубин" и московское "Динамо".
При этом руководство "сине-бело-голубых" не хочет продавать Шатова, поэтому, скорее всего, хавбек покинет питерский клуб на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12