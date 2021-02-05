Четыре клуба РПЛ готовы помочь "Тамбову" арендой футболистов
Несколько клубов РПЛ дали предварительное согласие на отправку в "Тамбов" своих игроков на правах аренды.
По информации ТАСС, помочь аутсайдеру лиги выразили готовность "Спартак", ЦСКА, "Ростов" и "Рубин".
Какие именно футболисты могут усилить тамбовскую команду, пока неизвестно.
Представители "Спартака" и "Рубина" уже подтвердили, что будут вести переговоры с "Тамбовом". В ЦСКА и "Ростове" от комментариев пока воздержались.
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