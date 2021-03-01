Четыре клуба РПЛ обратились в судейскую комиссию РФС
"Ахмат", "Зенит", "Рубин" и "Урал" по итогам 20 тура РПЛ обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС, сообщает "РБ-Спорт".
Грозненцы просят рассмотреть эпизоды на 2-й, 5-й, 55-й, 77-й и 79-й минутах матча против московского "Динамо" (1:2).
"Зенит" хочет, чтобы была дана оценка решение главного судьи на 54-й минуте матча против "Ростова" (2:2).
Казанцы хотят знать мнение комиссии по эпизоду на 71-й минуте матча против московского "Спартака" (2:0).
Клуб из Екатеринбурга недоволен решением арбитра в эпизоде, который произошел на 15-й минуте поединка против "Краснодара" (2:2).
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