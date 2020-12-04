Четыре клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего "Велеса"
Форвард "Велеса" Артём Максименко привлёк внимание нескольких клубов РПЛ, утверждает "Чемпионат".
По информации "Чемпионата", на 22-летнего футболиста претендуют "Локомотив", "Ахмат", "Химки" и "Урал".
Максименко выступает за "Велес" с прошлого лета, сыграл 27 матчей, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.
Контракт игрока с московским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Его рыночная стоимость - 350 тысяч евро.
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