Четыре клуба ведут борьбу за экс-защитника "Спартака" Максимовича

Центральный защитник "Наполи" Никола Максимович имеет четыре варианта продолжения карьеры.

Контракт 28-летнего футболиста с неаполитанцами истекает по окончании текущего сезона, и стороны не могут договориться о его продлении.

По информации Football Italia, подписать серба следующим летом в качестве свободного агента готовы "Милан", "Интер", "Валенсия" и "Марсель".

В текущем сезоне игрок провёл за "Наполи" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Стоит отметить, что в 2018 году Максимович выступал на правах аренды за московский "Спартак".

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