Четыре клуба ведут борьбу за Льоренте

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Четыре клуба ведут борьбу за Льоренте

Летом нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте сменит команду, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, испанец покинет лондонский клуб на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

У 34-летнего футболиста уже есть четыре предложения. Интерес к нему проявляют "Милан", "Рома", "Валенсия" и "Марсель".

Льоренте выступал за "Тоттенхэм" с 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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