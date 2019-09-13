Четыре клуба ведут борьбу за Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Calciomercato, сербский хавбек находится в сфере интересов "Интера", "Ювентуса", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

На сегодняшний день фаворитом в гонке за игроком считаются "нерадзурри".

Рыночная стоимость Милинковича-Савича оценивается в 65 миллионов евро.

Не пропустите: Итальянские клубы поборются за молодого бразильца. | http://soccernews.ru