Четыре клуба ведут борьбу за защитника "Реала" Регилона
Левый защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон привлёк внимание нескольких клубов, сообщает AS.
По сведениям издания, интерес к 22-летнему футболисту проявляют "Севилья", "Алавес", "Леганес" и дортмундская "Боруссия".
Контракт фулбека с "бланкос" рассчитан до 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Регилон сыграл за "Реал" 22 матча во всех турнирах и сделал 3 ассиста.
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