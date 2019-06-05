Четыре клуба ведут борьбу за защитника "Реала" Регилона

Левый защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон привлёк внимание нескольких клубов, сообщает AS.

По сведениям издания, интерес к 22-летнему футболисту проявляют "Севилья", "Алавес", "Леганес" и дортмундская "Боруссия".

Контракт фулбека с "бланкос" рассчитан до 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Регилон сыграл за "Реал" 22 матча во всех турнирах и сделал 3 ассиста.

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