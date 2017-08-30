Четыре клуба заинтересованы в Смолове
Форвард "Краснодара" Федор Смолов может уйти из клуба.
Как сообщают российские СМИ, в услугах игрока заинтересованы "Бешикташ", "Вольфсбург", "Зенит" и ЦСКА.
Сообщается, что московский клуб рассматривает вариант с арендой Смолова.
Читайте также: "Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу Смолова. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5