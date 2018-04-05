Четыре ключевых игрока "Марселя" пропустят матч с "РБ Лейпциг"
Сразу четыре ключевых игрока "Марселя" пропустят первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "РБ Лейпциг".
Вне заявки на поединок с "быками" остались вратарь Стив Манданда, защитники Роланду и Адиль Рами, а также вингер Флориан Товен. Все они травмированы.
Напомним, что матч "РБ Лейпциг" – "Марсель" состоится сегодня в 22:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|31
|67
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|31
|60
|5
|Ренн
|31
|46
|6
|Монпелье
|31
|45
|7
|Ницца
|31
|45
|8
|Нант
|31
|44
|9
|Сент-Этьен
|31
|42
|10
|Генгам
|31
|38
|11
|Дижон
|31
|38
|12
|Бордо
|31
|37
|13
|Анжер
|31
|35
|14
|ФК Кан
|31
|35
|15
|Амьен
|31
|34
|16
|Страсбур
|31
|33
|17
|Тулуза
|31
|30
|18
|Труа
|31
|29
|19
|Лилль
|31
|28
|20
|Метц
|31
|22