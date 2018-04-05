Четыре ключевых игрока "Марселя" пропустят матч с "РБ Лейпциг"

Сразу четыре ключевых игрока "Марселя" пропустят первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

Вне заявки на поединок с "быками" остались вратарь Стив Манданда, защитники Роланду и Адиль Рами, а также вингер Флориан Товен. Все они травмированы.

Напомним, что матч "РБ Лейпциг" – "Марсель" состоится сегодня в 22:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru