Четыре ключевых игрока ПСЖ пропустят матч с "Анжером"

ПСЖ имеет серьёзные проблемы с составом в преддверии матча 12-го тура французской Лиги 1 против "Анжера".

Из-за повреждений игру пропустят Тиаго Силва и Неймар, а Маркиньос и Ди Мария не помогут команде из-за беременности своих жён.

Напомним, что матч "Анжер" – ПСЖ состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.

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