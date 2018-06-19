Четыре летние трансферные цели "Реала" продлили контракты со своими клубами

Сразу четыре летние трансферные цели мадридского "Реала" уже продлили или близки к продлению контрактов со своими клубами, информирует испанская пресса.

Так, форвард Харри Кейн пролонгировал сотрудничество с лондонским "Тоттенхэмом", а защитники Хосе Мария Хименес и Лукас Эрнандес - с "Атлетико". Также близок к подписанию нового соглашения с "Манчестер Юнайтед" голкипер Давид Де Хеа. Королевский клуб в разной степени проявлял интерес ко всем из этих игроков.

Напомним, "Реал" определился с главной альтернативой Алиссону. | soccernews.ru