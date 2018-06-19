Четыре летние трансферные цели "Реала" продлили контракты со своими клубами

Теги реал мадриддавид де хеахарри кейнхосе мария хименеслукас эрнандес

Четыре летние трансферные цели "Реала" продлили контракты со своими клубамиСразу четыре летние трансферные цели мадридского "Реала" уже продлили или близки к продлению контрактов со своими клубами, информирует испанская пресса.

Так, форвард Харри Кейн пролонгировал сотрудничество с лондонским "Тоттенхэмом", а защитники Хосе Мария Хименес и Лукас Эрнандес - с "Атлетико". Также близок к подписанию нового соглашения с "Манчестер Юнайтед" голкипер Давид Де Хеа. Королевский клуб в разной степени проявлял интерес ко всем из этих игроков.

Напомним, "Реал" определился с главной альтернативой Алиссону. | soccernews.ru

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