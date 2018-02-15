Четыре матча 23-го тура РФПЛ будут перенесены из-за президентских выборов

Четыре матча 23-го тура чемпионата России будут перенесены из-за президентских выборов.

Как сообщают российские СМИ, с 18 марта на другую дату перенесены следующие игры: ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" - "Ахмат", "Зенит" - "Динамо" и "Рубин" - "Спартак".

Причиной такого решения стало обращение МВД. Даты и время проведения вышеперечисленных матчей станут известны позднее.

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