Четыре матча 23-го тура РФПЛ будут перенесены из-за президентских выборов

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Четыре матча 23-го тура РФПЛ будут перенесены из-за президентских выборов

Четыре матча 23-го тура чемпионата России будут перенесены из-за президентских выборов.

Как сообщают российские СМИ, с 18 марта на другую дату перенесены следующие игры: ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" - "Ахмат", "Зенит" - "Динамо" и "Рубин" - "Спартак".

Причиной такого решения стало обращение МВД. Даты и время проведения вышеперечисленных матчей станут известны позднее. 

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Команда М О
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2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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