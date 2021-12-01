Четыре матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о проведении без зрителей четырех матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, при пустых трибунах могут пройти матчи "Бавария" - "Барселона", "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити", "Аякс" - "Спортинг" и "Ред Булл Зальцбург" - "Севилья".
Напомним, что в последнее время в мире появился новый штамм, получивший название "Омикрон".
Не пропустите: Манчини может возглавить "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Недвед высказался об обвинениях "Ювентуса" в финансовых махинациях
-
Это’О высказался о вручении "Золотого мяча" Месси
-
Четыре матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей
-
Облак признан лучшим вратарем мира по версии ESPN
-
1
Месси оценил свои шансы выиграть еще один "Золотой мяч"
-
Хавбек "Локомотива" Баринов высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Серии А
-
"Арсенал" готов купить форварда "Ювентуса" в январе
-
Левандовски признан лучшим нападающим мира по версии ESPN
-
Месси признан лучшим форвардом года по версии ESPN
-
Главные новости дня: 30 ноября
-
Англия забила 20 голов Латвии в женском футболе (видео)
-
Определились два фаворита в борьбе за Холанда
-
"Лидс" вырвал победу над "Кристал Пэлас"
-
Мостовой высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
-
"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А
-
"Ньюкасл" упустил победу над "Норвичем"
-
Газзаев назвал российского нападающего, который похож на Мбаппе по стилю игры
-
1
Легенда сборной Египта жестко высказался о геях
-
"Ньюкасл" нацелился на чемпиона Европы-2016
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4