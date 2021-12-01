Четыре матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о проведении без зрителей четырех матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, при пустых трибунах могут пройти матчи "Бавария" - "Барселона", "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити", "Аякс" - "Спортинг" и "Ред Булл Зальцбург" - "Севилья".

Напомним, что в последнее время в мире появился новый штамм, получивший название "Омикрон".

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