Четыре мяча в севильском дерби не выявили победителя

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Четыре мяча в севильском дерби не выявили победителя

Андалусийское дерби, проходившее субботним вечером на "Бенито Вильямарин", имело большее значение для "Севильи", которая, в отличие от "Бетиса", еще не обеспечила себе место в еврокубках. Однако рассчитывать на полновесные три очка на поле "зелено-белых" нервионцам было не просто. В текущем сезоне "Бетис" весьма неплохо выступает на глазах собственных болельщиков.

И словно подтверждая эту истину, команда Энрике Сетьена открыла счет уже на 5-й минуте. Хоакин с левого края со стандарта навесил на линию вратарской, где Бартра выиграл позицию и практически затылком срезал сферу под дальнюю штангу. Сория даже не дернулся – 1:0.

Нервионцы уже в дебюте поединка оказались в непростом положении, поэтому потребовалось время, чтобы игроки "Севильи" наладили комбинационную игру после легкого нокдауна. А тем временем "Бетис" мог забивать во второй раз. Дурмиси обыгрался с Хоакином на левом фланге, получил пас на ход в штрафную и пробивал с острейшего угла. Сория немного неуверенно, но все-таки отбил мяч ногами. 

Гости впервые дали о себе знать ближе к 20-й минуте игры. Получился мягкий заброс в штрафную на Нолито, а тот ударом головы пытался перебросить мяч через Лопеса – не вышло, голкипер сыграл уверенно.

А затем игроки обеих команд прилично завелись, не выключаясь из жесткой борьбы даже после свистка арбитра. Искьердо остужал футболистов желтыми карточками, трижды предупредив о последствиях. Голевых моментов в тайме больше не было. Игра выровнялась, но на рожон никто не лез.

Вполне объяснимо, что со старта второго тайма "Севилья" заиграла более целенаправленно. Так в одной из атак Нолито пристреливался с линии штрафной, но вышло чуть неточно. Вскоре случился спорный эпизод в штрафной нервионцев, когда Меса во время подачи потянул за руку Леона. Похоже было на пенальти, но арбитр не отреагировал на момент.

А затем "Севилья" сравняла счет, забив довольно курьезный гол. Нолито отдал пас на Бен-Йеддера на левый край штрафной, тот поскользнулся на лицевой и вроде как мяч упустил, но успел быстро подняться и отпасовать снаряд назад. Мяч угодил в грудь Манди, отскочил во вратарскую, а Бен-Йеддер сориентировался и с метра добил сферу в пустые ворота – 1:1.

Практически сразу же "Бетис" провел красивейшую атаку. Будебуз из центра отпасовал на Хоакина, тот в одно касание на Лорена, который с мячом оказался перед воротами. Однако сразу не пробил, замешкавшись подбирая ногу, а вскоре Лайюн накрыл удар нападающего "зелено-белых".

Однако самой интересной в матче получилась заключительная десятиминутка. "Севилья" все-таки рвалась победить в этом противостоянии и на 79-й минуте вышла вперед. Банега с правого корнера набросил мяч на ближний угол вратарской, а там Бен-Йеддер пяткой продлил полет сферы до Кьера. Никто не крыл Симона, который с линии вратарской вколотил мяч в сетку ворот мимо упавшего Лопеса – 1:2.    

Но стоило игрокам "Бетиса" прибавить, как счет снова стал равным. В ходе быстрой атаки и прострела с фланга на ближний угол вратарской, Лорен опередил Кьера и протолкнул мяч в створ. Сория отбил первый удар, но точно на лежащего форварда, который правой смог подбросить мяч над упавшим кипером и все-таки добился своего – 2:2.

На том команды и решили закончить. Ничья устраивала даже "Севилью", ведь в параллельном матче "Хетафе" проиграл "Атлетико", а это значит, что нервионцы квалифицируются в Лигу Европы.   

"Бетис" – "Севилья" – 2:2

Голы: Бартра, 5 – 1:0. Бен-Йеддер, 57 – 1:1. Кьер, 79 – 1:2. Лоренсо, 81 – 2:2.

"Бетис": П.Лопес, Барраган, Манди, Амат, Бартра, Дурмиси, Гуардадо (Будебуз, 46), Хави Гарсия, Руис, Хоакин (Тельо, 73), Леон (Лоренсо, 59).

"Севилья": Сория, Кьер, Лангле, Меркадо (Бен-Йеддер, 45+1), Эскудеро, Нзонзи, Меса, Банега, Сарабия (Лайюн, 46), Нолито (Ф.Васкес, 85), Рамирес.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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