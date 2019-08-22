Четыре немецких клуба интересуются форвардом "Ромы"
Форвард "Ромы" Патрик Шик может продолжить карьеру в Германии.
Как сообщает Corriere della Sera, на 23-летнего чешского игрока претендуют "Байер", "Вольфсбург", "РБ Лейпциг" и "Шальке". Отмечается, что футболист не входит в планы нового тренера "волков" Паулу Фонсеки.
Соглашение Шика с клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел 32 игры, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
Читайте также: "Рома" может полностью обновить линию нападения. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом
-
"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара
-
Черчесов определился с датой обнародования заявки на матчи отбора Евро-2020
-
Четыре немецких клуба интересуются форвардом "Ромы"
-
"Андерлехт" освободил Компани от тренерских обязанностей
-
Футболисты "Зенита" рисовали "Синие квадраты" в Эрмитаже
-
СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев
-
Рибери: "Я пришел в "Фиорентину" не для соперничества с Роналду"
-
Сарри пропустит стартовые матчи "Ювентуса" в Серии А из-за болезни
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса"
-
"Наполи" поставил жесткое условие Икарди
-
"Барселона" решила не продавать Ракитича этим летом
-
"Астана" разгромила БАТЭ в квалификации Лиги Европы
-
"Байер" нацелился на игрока "Ливерпуля"
-
Стало известно, когда объявят состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
-
"Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Дриусси
-
"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"
-
В "Баварии" сообщили, почему Коутиньо не сыграет с "Шальке"
-
Джибриль Сиссе похвастался оригинальной прической
-
"Реал" рассматривает еще три варианта в качестве замены Навасу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|РБ Лейпциг
|1
|3
|3
|Фрайбург
|1
|3
|4
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|5
|Байер Леверкузен
|1
|3
|6
|Вольфсбург
|1
|3
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|8
|Герта
|1
|1
|9
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Кельн
|1
|0
|14
|Хоффенхайм
|1
|0
|15
|Вердер Бремен
|1
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
|17
|Аугсбург
|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0