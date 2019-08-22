Четыре немецких клуба интересуются форвардом "Ромы"

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Четыре немецких клуба интересуются форвардом "Ромы"

Форвард "Ромы" Патрик Шик может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Corriere della Sera, на 23-летнего чешского игрока претендуют "Байер", "Вольфсбург", "РБ Лейпциг" и "Шальке". Отмечается, что футболист не входит в планы нового тренера "волков" Паулу Фонсеки.

Соглашение Шика с клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел 32 игры, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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