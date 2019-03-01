Четыре основных игрока "Баварии" рискуют пропустить важный матч в Бундеслиге

Сразу четыре основных игрока "Баварии" рискуют пропустить матч 24-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии", сообщает Kicker.

По сведениям издания, под вопросом участие в ближайшей игре Мануэля Нойера, Давида Алабы, Леона Горетцки и Франка Рибери.

У Нойера выявлена простуда, у Алабы - повреждение сухожилия, у Горетцки - проблемы с голеностопом, а у Рибери - кишечная инфекция.

Напомним, что матч "Боруссия М" - "Бавария" состоится в субботу, 2 марта, в 20:30 по московскому времени.

Перед очным поединком команды расположились на третьем и втором месте в турнирной таблице Бундеслиги соответственно.

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