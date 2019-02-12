Четыре основных игрока "Боруссии" пропустят матч с "Тоттенхэмом"

Сразу четыре основных игрока дортмундской "Боруссии" пропустят первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Как сообщает официальный твиттер "шмелей", вне заявки на поединок со "шпорами" оказались Лукаш Пищек, Юлиан Вайгль, Марко Ройс и Пако Алькасер.

У всех вышеупомянутых футболистов выявлены проблемы со здоровьем.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится в среду, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени.

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