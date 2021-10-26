Четыре основных игрока ЦСКА пропустят матч Кубка России
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Тренерский штаб московского ЦСКА решил сыграть полурезервным составом с липецким "Металлургом" в рамках группового этапа Кубка России.
Матч пропустят вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес и Игорь Дивеев, а также нападающий Антон Заболотный.
Зато в заявке оказался Бруно Фукс, который из-за травм не выходит на поле с 30 августа 2020 года.
"Металлург" примет ЦСКА сегодня, 26 октября, в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: ЦСКА забил юбилейный гол в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Черевченко отреагировал на слухи о крупной компенсации за увольнение из "Химок"
-
ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе
-
"Локомотив" потерял Смолова
-
Четыре основных игрока ЦСКА пропустят матч Кубка России
-
Соперник "Спартака" по Лиге Европы сменил главного тренера
-
Карпин объяснил, зачем вызвал в сборную России 41 футболиста
-
Гисдоль высказался о победе "Локомотива" над "Сочи"
-
Экс-скаут "Барселоны": "Винисиус - фанат "сине-гранатовых"
-
Павлюченко отреагировал на готовность Быстрова возглавить "Спартак"
-
Модрич прокомментировал достижение отметки в 400 матчей за "Реал"
-
Главные новости дня: 25 октября
-
Легенда "Барселоны" рассказал, почему клубу не нужны Мбаппе и Холанд
-
Конте готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но с одним условием
-
Вратарь "Буде-Глимт" Хайкин высказался о вызове в сборную России
-
Рыбус рассказал, что изменилось в "Локомотиве" после прихода Гисдоля
-
Стало известно, что сказал Сульшера игрокам "МЮ" после позорного поражения от "Ливерпуля"
-
Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги
-
"Сельта" разгромила "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
1
Экс-глава "Баварии" высказался о ситуации с Эрнандесом, который может сесть в тюрьму
-
Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди