Четыре основных игрока ЦСКА пропустят матч Кубка России

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Тренерский штаб московского ЦСКА решил сыграть полурезервным составом с липецким "Металлургом" в рамках группового этапа Кубка России.

Матч пропустят вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес и Игорь Дивеев, а также нападающий Антон Заболотный.

Зато в заявке оказался Бруно Фукс, который из-за травм не выходит на поле с 30 августа 2020 года.

"Металлург" примет ЦСКА сегодня, 26 октября, в 17:00 по московскому времени.

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