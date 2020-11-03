Четыре основных игрока "Краснодара" пропустят матч с "Севильей"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о проблемах с составом перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Севильей".
"Кабелла не прилетел, Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон тоже здесь, но они пока не готовы быть в основе", - приводят слова Мусаева российские СМИ.
Матч "Севилья" - "Краснодар" состоится завтра, 4 октября. После двух туров "Севилья" занимает в турнирной таблице группы Е, набрав четыре очка. "Краснодар" с одним очком занимает третью позицию.
Не пропустите: Лопетеги рассказал об ожиданиях от матча "Севильи" с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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