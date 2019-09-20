Четыре основных игрока "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Вест Хэмом"

"Манчестер Юнайтед" вновь испытывает кадровые проблемы, сообщает BBC.

Ближайший матч против "Вест Хэма" могут пропустить сразу четыре основных игрока "красных дьяволов".

Из-за травм точно с "молотобойцами" не сыграют Люк Шоу, Поль Погба и Антони Мартиаль, а участие вингера Дэниела Джеймса пока находится под вопросом.

Напомним, что матч "Вест Хэм" - "МЮ" состоится в воскресенье, 22 сентября, в 16:00 по московскому времени.

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