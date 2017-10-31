Четыре основных игрока "Реала" не сыграют с "Тоттенхэмом"

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Четыре основных игрока "Реала" не сыграют с "Тоттенхэмом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом огласил заявку команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Вне состава оказались вратарь Кейлор Навас, защитники Рафаэль Варан и Дани Карвахаль, а также вингер Гарет Бэйл. У всех четверых различного рода травмы.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Реал" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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