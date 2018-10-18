Четыре основных игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Леванте"

Теги реал мадридлевантедани карвахальначо фернандесгарет бэйлкарим бензема

Четыре основных игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Леванте"

Сразу четыре основных игрока мадридского "Реала" рискуют пропустить матч девятого тура испанской Примеры против "Леванте".

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, Дани Карвахаль точно не сыграет в вышеуказанном поединке, а участие Начо Фернандеса, Гарета Бэйла и Карима Бензема пока находится под вопросом.

Однако есть и хорошие новости - в общей группе тренируется Иско, который пропустил последние игры из-за операции по удалению аппендицита.

Напомним, что матч "Реал" - "Леванте" состоится в субботу, 20 октября, в 14:00 мск. 

Не пропустите: "Реал" получил привлекательное предложение по Бензема. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 26
8 Бетис Бетис 19 26
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
10 Жирона Жирона 19 24
11 Эспаньол Эспаньол 19 24
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов