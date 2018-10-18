Четыре основных игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Леванте"

Сразу четыре основных игрока мадридского "Реала" рискуют пропустить матч девятого тура испанской Примеры против "Леванте".

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, Дани Карвахаль точно не сыграет в вышеуказанном поединке, а участие Начо Фернандеса, Гарета Бэйла и Карима Бензема пока находится под вопросом.

Однако есть и хорошие новости - в общей группе тренируется Иско, который пропустил последние игры из-за операции по удалению аппендицита.

Напомним, что матч "Реал" - "Леванте" состоится в субботу, 20 октября, в 14:00 мск.

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