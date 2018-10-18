Четыре основных игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Леванте"
Сразу четыре основных игрока мадридского "Реала" рискуют пропустить матч девятого тура испанской Примеры против "Леванте".
Как сообщает официальный сайт королевского клуба, Дани Карвахаль точно не сыграет в вышеуказанном поединке, а участие Начо Фернандеса, Гарета Бэйла и Карима Бензема пока находится под вопросом.
Однако есть и хорошие новости - в общей группе тренируется Иско, который пропустил последние игры из-за операции по удалению аппендицита.
Напомним, что матч "Реал" - "Леванте" состоится в субботу, 20 октября, в 14:00 мск.
Не пропустите: "Реал" получил привлекательное предложение по Бензема. | http://soccernews.ru
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|20
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|Севилья
|20
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|5
|Алавес
|20
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|Хетафе
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Бетис
|19
|26
|9
|Реал Сосьедад
|19
|25
|10
|Жирона
|19
|24
|11
|Эспаньол
|19
|24
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
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|Реал Вальядолид
|19
|22
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|Атлетик Бильбао
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|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
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|Вильярреал
|19
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|20
|Уэска
|20
|11