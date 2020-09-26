Четыре основных игрока "Зенита" травмировались в матче с "Уфой"

Питерский "Зенит" потерял четырёх важных футболистов по итогам матча 9-го тура РПЛ против "Уфы" (6:0).

Повреждения получили два центральных защитника Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, а также вингер Малком и нападающий Сердар Азмун. Иранец даже не смог самостоятельно покинуть поле.

"Ловрена пришлось заменить, Малкома, Ракицкого. Это те футболисты, которых заменили из-за повреждений. Ждём их обследование. Что с Азмуном, сказать сложно. Он получил удар. Может что-то более серьёзное", - сказал после матча главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Напомним, что в следующем туре "Зениту" предстоит сыграть с московским "Спартаком". Лидеры РПЛ встретятся друг с другом 3 октября на "Открытие Арене".

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