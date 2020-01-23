Четыре причины, по которым был уволен Эрнесто Вальверде
4. Постоянные унижения в Лиге Чемпионов
Когда «Барселона» готовилась противостоять «Роме» в четвертьфинале ЛЧ, фанаты и журналисты считали исход этой встречи решённым. Какие шансы были у итальянцев против такого грозного соперника?
Каталонцы могли похвастаться 13 играми без поражений, проиграв всего единожды («Эспаньолу» в Кубке Испании).
И в первом матче всё было ровно так, как мы ожидали: уверенная победа со счётом 4:1. Ответная встреча в Риме казалась пустой формальностью, но… вместо того, чтобы сдаваться, «волки» сражались, да так, что капитулировать пришлось и Месси, и всем его одноклубникам. Так унизительно «блаугране» пришлось попрощаться с мечтами о требле.
Бунта не было, благо в лиге и Кубке Испании всё было хорошо, однако пройдёт сезон, и ситуация повторится: переиграв «Ливерпуль» со счётом 3:0 в первой встрече, «Барса» уступила 4:0 во второй. Один раз – случайность, но второй – закономерность.
Тут-то мы и стали слышать частые крики о скором увольнении специалиста. Но он выжил – как оказалось, ненадолго.
3. Неумение выжать максимум из звёздных подписаний
Известно, что «Барселона» не особо любит сорить деньгами, и часто полагается на собственную академию. Но времена меняются, и для того, чтобы сохранить статус в еврокубках, приходится активно участвовать в трансферных баталиях. Так получилось, что за последние пять лет каталонцы потратили более миллиарда фунтов на усиления.
Большая часть новичков пришла именно в коллектив Вальверде. Потеряв Неймара, он получил взамен Усмана Дембеле, который обошёлся «блаугране» в рекордные 110 млн. евро.
Старт француза не задался из-за многочисленных травм, и уже спустя несколько месяцев после его прихода на «Камп Ноу» появился ещё один именитый новичок: прославленный Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Бразилец, увы, так и не влился в новую команду и был отправлен в «Баварию» на правах аренды. Дембеле же продолжает страдать от постоянных травм и отбиваться от обвинений в непрофессионализме.
Антуан Гризманн – последняя такая звёздная покупка, но даже триумфатор российского мундиаля пока что не демонстрирует игру, которая превратила его в мировую звезду в Мадриде.
400 млн. евро – на трёх игроков. Огромные деньги, которые реально так и не смогли усилить легендарный клуб. И кого винить, как не коуча?
2. Отсутствие успехов в Лиге Чемпионов
Для подавляющего большинства клубов два чемпионских титула – это гарантия неприкосновенности тренера. Но «Барселона» – не большинство.
За десять лет «блауграна» добилась семи титулов, однако подобные результаты – голый минимум для такой именитой команды. Это, по сути, рутина. А главная цель – это ЛЧ, всегда. И фанаты никогда не забывали «золотые годы» под предводительством Пепа Гвардиолы.
Ещё обиднее то, как показывал себя мадридский «Реал», вновь и вновь добивавшийся успеха в самом престижном турнире Европы. Успехи главного соперника унижали поклонников «Барсы», которым казалась, что их команда не дотягивает до уровня «сливочных» даже несмотря на победы в лиге.
Отчаялись все – даже сам Лионель Месси, который в прошлом сезоне заявил, что успех в ЛЧ является главной миссией его команды.
Прагматический стиль Вальверде, такой нелюбимый фанатами, не помог команде добиться успеха в ЛЧ, и это его и обрекло.
1. Плохая форма в этом сезоне
В прошлом сезоне мы наблюдали за тем, как «Барселона» уступила «Ливерпулю» в ЛЧ и «Валенсии» в Кубке Испании. Уже тогда стульчик под Вальверде зашатался.
И пусть каталонцы добились очередной победы в лиге, начало нового сезона задалось не лучшим образом – с поражения от «Атлетика» из Бильбао. Затем за пять игр удалось выиграть только в двух – не такого ожидают от действующего чемпиона.
С возвращением вечного спасителя Месси удалось наладить игру, но к этому моменту стало понятно, что без аргентинского талисмана специалист почти что бессилен. Нет, были и положительные моменты вроде побед над «Севильей» и «Атлетико», а также «Интером» и «Боруссией», однако плохое забывается с трудом. Ну а поражения от «Леванте» и «Гранады» и вовсе ошарашили всю футбольную общественность – как и ничьи против «Осасуны», «Сосьедада» и «Эспаньола».
Последнее фиаско против «Атлетико», которому «Барса» не проигрывала с апреля 2016, перечеркнуло шансы тренера не выживание.
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14