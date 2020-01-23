Четыре причины, по которым был уволен Эрнесто Вальверде

4. Постоянные унижения в Лиге Чемпионов

Когда «Барселона» готовилась противостоять «Роме» в четвертьфинале ЛЧ, фанаты и журналисты считали исход этой встречи решённым. Какие шансы были у итальянцев против такого грозного соперника?

Каталонцы могли похвастаться 13 играми без поражений, проиграв всего единожды («Эспаньолу» в Кубке Испании).

И в первом матче всё было ровно так, как мы ожидали: уверенная победа со счётом 4:1. Ответная встреча в Риме казалась пустой формальностью, но… вместо того, чтобы сдаваться, «волки» сражались, да так, что капитулировать пришлось и Месси, и всем его одноклубникам. Так унизительно «блаугране» пришлось попрощаться с мечтами о требле.

Бунта не было, благо в лиге и Кубке Испании всё было хорошо, однако пройдёт сезон, и ситуация повторится: переиграв «Ливерпуль» со счётом 3:0 в первой встрече, «Барса» уступила 4:0 во второй. Один раз – случайность, но второй – закономерность.

Тут-то мы и стали слышать частые крики о скором увольнении специалиста. Но он выжил – как оказалось, ненадолго.

3. Неумение выжать максимум из звёздных подписаний

Известно, что «Барселона» не особо любит сорить деньгами, и часто полагается на собственную академию. Но времена меняются, и для того, чтобы сохранить статус в еврокубках, приходится активно участвовать в трансферных баталиях. Так получилось, что за последние пять лет каталонцы потратили более миллиарда фунтов на усиления.

Большая часть новичков пришла именно в коллектив Вальверде. Потеряв Неймара, он получил взамен Усмана Дембеле, который обошёлся «блаугране» в рекордные 110 млн. евро.

Старт француза не задался из-за многочисленных травм, и уже спустя несколько месяцев после его прихода на «Камп Ноу» появился ещё один именитый новичок: прославленный Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Бразилец, увы, так и не влился в новую команду и был отправлен в «Баварию» на правах аренды. Дембеле же продолжает страдать от постоянных травм и отбиваться от обвинений в непрофессионализме.

Антуан Гризманн – последняя такая звёздная покупка, но даже триумфатор российского мундиаля пока что не демонстрирует игру, которая превратила его в мировую звезду в Мадриде.

400 млн. евро – на трёх игроков. Огромные деньги, которые реально так и не смогли усилить легендарный клуб. И кого винить, как не коуча?

2. Отсутствие успехов в Лиге Чемпионов

Для подавляющего большинства клубов два чемпионских титула – это гарантия неприкосновенности тренера. Но «Барселона» – не большинство.

За десять лет «блауграна» добилась семи титулов, однако подобные результаты – голый минимум для такой именитой команды. Это, по сути, рутина. А главная цель – это ЛЧ, всегда. И фанаты никогда не забывали «золотые годы» под предводительством Пепа Гвардиолы.

Ещё обиднее то, как показывал себя мадридский «Реал», вновь и вновь добивавшийся успеха в самом престижном турнире Европы. Успехи главного соперника унижали поклонников «Барсы», которым казалась, что их команда не дотягивает до уровня «сливочных» даже несмотря на победы в лиге.

Отчаялись все – даже сам Лионель Месси, который в прошлом сезоне заявил, что успех в ЛЧ является главной миссией его команды.

Прагматический стиль Вальверде, такой нелюбимый фанатами, не помог команде добиться успеха в ЛЧ, и это его и обрекло.

1. Плохая форма в этом сезоне

В прошлом сезоне мы наблюдали за тем, как «Барселона» уступила «Ливерпулю» в ЛЧ и «Валенсии» в Кубке Испании. Уже тогда стульчик под Вальверде зашатался.

И пусть каталонцы добились очередной победы в лиге, начало нового сезона задалось не лучшим образом – с поражения от «Атлетика» из Бильбао. Затем за пять игр удалось выиграть только в двух – не такого ожидают от действующего чемпиона.

С возвращением вечного спасителя Месси удалось наладить игру, но к этому моменту стало понятно, что без аргентинского талисмана специалист почти что бессилен. Нет, были и положительные моменты вроде побед над «Севильей» и «Атлетико», а также «Интером» и «Боруссией», однако плохое забывается с трудом. Ну а поражения от «Леванте» и «Гранады» и вовсе ошарашили всю футбольную общественность – как и ничьи против «Осасуны», «Сосьедада» и «Эспаньола».

Последнее фиаско против «Атлетико», которому «Барса» не проигрывала с апреля 2016, перечеркнуло шансы тренера не выживание.

Юрий Сергеев