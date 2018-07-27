Четыре российских клуба поборются за Еременко

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Четыре российских клуба поборются за Еременко

Хавбек Роман Еременко заинтересовал четыре российских клуба.

Сообщается, что на игрока претендуют "Краснодар", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА.

Также Еременко имеет предложения от китайских и итальянских клубов.

Напомним, что в 2016 году Еременко получил дисквалификацию за обнаружения кокаина в его допинг-пробе. Игрок сможет вернуться на поле в октябре.

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