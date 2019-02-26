Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года
Стали известны финалисты на звание лучшего стадиона по итогам 2018 года.
В десятку главных претендентов вошли четыре российские сооружения - "Мордовия Арена", "Ростов Арена", "Самара Арена" и "Волгоград Арена".
В расширенном списке кандидатов было ещё три российских стадиона - это "Калининград", "Нижний Новгород" и "Екатеринбург Арена".
Голосование продлится до 4 марта, а победителя огласят 7-8 марта.
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|17
|28
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|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
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|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
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|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10