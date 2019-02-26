Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года

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Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года

Стали известны финалисты на звание лучшего стадиона по итогам 2018 года. 

В десятку главных претендентов вошли четыре российские сооружения - "Мордовия Арена""Ростов Арена", "Самара Арена" и "Волгоград Арена".

В расширенном списке кандидатов было ещё три российских стадиона - это "Калининград", "Нижний Новгород" и "Екатеринбург Арена".

Голосование продлится до 4 марта, а победителя огласят 7-8 марта.

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