Четыре топ-клуба АПЛ поборются за Деклана Райса

Несколько лидеров Английской Премьер Лиги по прежнему следят за игрой хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса, сообщает ESPN.



22-летнего игрока не прочь подписать "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

"Аристократы" имели виды на Деклана еще летом прошлого года, однако, несколько других крупных приобретений не дали возможность выделить нужную сумму на покупку перспективного полузащитника. Как сообщалось, "Вест Хэм" планировал получить за свою молодую звезду порядка € 90 млн.

Из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ценник Райса может значительно упасть. Называются цифры до € 50-55 млн.