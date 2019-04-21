Четыре топ-клуба АПЛ поборются за Зийеха

Хавбек "Аякса" Хаким Зийех может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям The Mirror, на 26-летнего марокканца претендуют "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Ориентировочная сумма трансфера игрока составляет 30 миллионов евро.

Соглашение Зийеха с "Аяксом" действует до июня 2021 года. В этом сезоне на его счету 19 забитых мячей и 20 ассистов в 42 играх.

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