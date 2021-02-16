Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за форварда "Шальке" Хоппа

Нападающий "Шальке" Мэттью Хопп привлёк внимание английских грандов, утверждает 90min.

По информации источника, заполучить 19-летнего футболиста хотят "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Рыночная стоимость американского форварда оценивается в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Хопп сыграл за "Шальке" 13 матчей и забил 5 голов.

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