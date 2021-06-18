Четыре топ-клуба Европы поспорят за хавбека "Лидса" Филлипса

Фото инстаграм Кэлвина Филлипса

Полузащитник "Лидса" Кэлвин Филлипс может этим летом оказаться в более статусном клубе, сообщает TuttoJuve.

По информации источника, 25-летний футболист стал трансферной целью туринского "Ювентуса". Также хавбеком интересуются "Реал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

"Павлины" оценивают игрока, сверкнувшего на Евро-2020 в составе сборной Англии, в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Филлипс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 31 матче. Его контракт с "Лидсом" рассчитан до июня 2024 года.

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