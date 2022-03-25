Четыре топ-клуба Европы поспорят за Махреза

Фото твиттер Рияда Махреза

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Звёздный алжирец не исключает свой уход в другой клуб, поскольку "горожане" не спешат предлагать ему продление контракта, истекающего в 2023 году.

За ситуацией с будущим 31-летнего футболиста внимательно следят "Челси", ПСЖ, "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне Махрез сыграл за "Сити" 36 матчей, забил 22 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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