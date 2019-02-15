Четыре топ-клуба интересуются нападающим "Эвертона"

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Четыре топ-клуба интересуются нападающим "Эвертона"

В нападающем "Эвертона" Ришарлисоне заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов.  Об этом сообщает AS.

По данным источника, больше всего игрока хочет приобрести "Атлетико", так как клуб планирует усилить линии атаки. Поэтому в летнее трансферное окно Ришарлисон - главная цель.  

Также форвардом интересуются "Челси", ПСЖ и "Милан".

Трансферная стоимость 21-летнего игрока - 45 миллионов евро. В текущем сезоне футболист участвовал в 21 матче, отметившись 10 голами и 1 ассистом. 

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