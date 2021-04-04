Четыре топ-клуба нацелились на Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле

"Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ювентус" проявляют интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, некоторые из данных клубов уже провели предварительные переговоры с агентом форварда, чтобы узнать о его планах. "Барселона" хочет продлить с игроком контракт, который действует до лета 2022 года. Если стороны не договорятся, то каталонский клуб выставит форварда на трансфер.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Дембеле забил первый гол за сборную Франции в официальном матче. | http://soccernews.ru