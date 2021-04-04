Четыре топ-клуба нацелились на Дембеле

Теги ювентуспсжбарселонаусман дембелеливерпульманчестер юнайтед

Четыре топ-клуба нацелились на Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле

"Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ювентус" проявляют интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, некоторые из данных клубов уже провели предварительные переговоры с агентом форварда, чтобы узнать о его планах. "Барселона" хочет продлить с игроком контракт, который действует до лета 2022 года. Если стороны не договорятся, то каталонский клуб выставит форварда на трансфер.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Дембеле забил первый гол за сборную Франции в официальном матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ

"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов